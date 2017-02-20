澎湖縣警察局局長 慰問交通隊因公受傷員警

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澎湖縣政府警察局交通隊警員歐東昇於本(106)年2月18日18時許至馬公交通分隊處理公務之際，遇有酒駕肇事才姓民眾欲離開並揚言自殺，即主動趨前支援防制，過程中遭致激烈反抗，並咬傷右手大拇指，全案依妨害公務、公共危險罪嫌移送澎湖地方法院檢察署偵辦。

局長劉祥浤得知後於第一時間，立刻到交通隊關心，並致贈慰問金與慰問品，以慰勉員警因公執勤受傷。有鑑本案民眾之脫序行為，係酒駕引起，特別呼籲駕駛人切勿心存僥倖，以免因酒誤事，造成無法彌補的憾事發生。

(中時)