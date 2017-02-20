台青年上海開餐廳 17年後熄燈盼再起

38歲的莊秉翰在上海經營餐廳17年，地點在黃浦江旁、正對著東方明珠。為了配合上海的城市規劃，今天熄燈拆遷。由於員工及顧客對餐廳很有感情，莊秉翰希望找個地點重起爐灶。

莊秉翰老家在台南，2001年退伍後就到上海經營「海鷗濱江觀景餐廳」，店內專營上海菜。17年的經營歲月中，在外灘結識世界各地的朋友，昨天最後一天營業，許多熟客前來送別，其中還有來自緬甸果敢的華人。

莊秉翰表示，自己是第一批到上海經營餐廳的台灣人，大陸媒體當時都來報導。儘管如此，一開始並不順利。他說，2003年遭遇SARS，2008至2010年期間，外灘又在進行改造計畫，種種的管制降低遊客到訪意願，餐廳業績也受到影響。

直到2010年，上海世界博覽會帶來很多遊客，餐廳業績也翻了2、3倍，這才讓他燃起一絲希望，並逐步在軟、硬體上擴大經營。如今，餐廳平均每天接待3、400人，假日高峰則有5、600人。

海鷗餐廳目前有70多名員工，其中10人來自台灣。莊秉翰指出，自己20幾歲就到上海闖蕩，也希望能帶更多的台灣人出來看看，因此每年都會回台灣徵才，上海也是個很好的跳板，部分員工陸續被知名大公司挖角。

莊秉翰觀察，願意出來打拚的台灣青年都很能吃苦，面對大陸的競爭也都很有危機感；反倒是大陸近年因為「富起來了」，處處充滿機會，年輕人在職場上比較心浮氣躁，在各行各業的流動率都比較高。

大陸投資結構的變化，莊秉翰也很有感觸。他說，10年前還可以看到台灣人到上海來創業，但現在到大陸創業需要的資本大幅增加。他就認識一個國際比賽得名的台灣調酒師，各種條件都不錯，也只能受雇於人。

由於上海外灘將打造觀光步道，莊秉翰的餐廳因而面臨拆遷，餐廳全員今天忙著拆東西、打包。莊秉翰說，17年的經營，充滿了很多回憶，許多員工也很不捨，他期盼能找個地點重起爐灶，並完成員工的安置。1060220

(中央社)