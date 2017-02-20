服務員限女性 早餐店性別歧視罰15萬

新北市府勞工局今天公布今年第 1波違反性別工作平等法名單，板橋區雅米早餐因為拒絕男性求職，被認定違反性別工作平等法第 7條規定，遭調查確定，裁罰新台幣15萬元。

住在板橋的男子去年9月向新北市府申訴遭性別歧視，他打電話到板橋區雅米早餐店應徵服務員，早餐店一聽到求職者為男性，立即表示「我們不聘請男生」為由拒絕。

市府勞工局受理後，由承辦人喬裝求職者，對早餐店電話測試、調查並錄音存證，果然發現雅米早餐店直接拒絕男性應徵。

早餐店負責人到勞工局接受訪談時表示，「外場要穿裙裝，為統一服裝，所以只招聘女生。」、他還說，「因為店裡只缺外場人員1名，外場是要穿裙裝制服，所以才會直接回覆不招聘男生，避免求職者白跑一趟。」

勞工局認為早餐店對求職條件，確有性別的限制。新北市就業歧視評議委員會去年12月審議發現，求職者的性別與是否能勝任服務員的工作並無關聯，開出15萬元處分書。經過行政救濟期滿、業者也繳交罰款後，今天公布名單。

勞工局就業安全科科長陳兆年表示，直接以性別拒絕求職，這是罕見的案例。以往，多是因為女性懷孕遭雇主資遣，業者違反性平法。

勞工局說，事業單位招募員工時，應以求職者的能力及專業是否勝任為徵才條件，除非特殊工作限制性別，例如男性服飾廣告模特兒可限男性、女性內衣銷售員可限女性，否則不能任意設定條件。

相關名單已匯入「新北勞動雲」的「違法僱主查詢」專區https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/Violate勞工局說，民眾在新北市求職或工作遇性別歧視，可撥打就業歧視申訴專線 02-29676902 。 1060220

(中央社)