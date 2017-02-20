科技部科學工業園區 審議通過5投資案、1研究機構設立案

我要評比

科技部科學工業園區審議委員會今天召開第31次會議，通過5件投資案、1件研究機構設立案；投資案包括精密機械產業2家、光電產業1家、通訊產業1家、生物科技產業1家。

其中，精密機械產業2家分別為怡定興科技股份有限公司，主要開發精密塗佈技術與解決方案及微針貼片、邁克邏輯聯網股份有限公司，主要研發製造智慧感測雲端診斷系統。

光電產業1家為綠展氫電股份有限公司，主要研發燃料電池發電模組及相關零組件；通訊產業1家為卓越光纖股份有限公司，產製通信用單模光纖及區域網路用多模光纖等；生物科技產業有1家為長聖國際生技股份有限公司，主要研製人類間質幹細胞與免疫細胞相關新藥產品。

至於研究機構1家為財團法人工業技術研究院，設置3D列印醫材智慧製造示範工廠；另有1件備查案、7件廢止案、6件增資備查案，合計增資約10.33億元、2件新增產品營業項目。

科技部指出，今年截至2月20日止，3科學工業園區引進投資廠商共計5家，投資總額計新台幣約7.11億元。

(中時)