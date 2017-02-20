澎湖地檢署配合漁會理監事會議進行反賄選宣導

106年農漁會選舉即將展開，澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏為加強宣導反賄選概念，在今(20)日下午5點前往澎湖區漁會，結合理監事會議進行反賄選宣導，澎湖區漁會之理、監事及漁會一級主管共計20餘人一同聆聽鄭檢察長的解說，以行動支持反賄選。

鄭檢察長表示，農漁業在澎湖經濟發展中佔有重要地位，許多農漁產品也靠農漁會經銷，因此農漁會功能良好與否與民眾生活息息相關。選出好的農漁會代表，理，監事及理事長，總幹事等相關人員才能為廣大的會員及民眾謀取最大的福利，其重要性不亞於基層選舉，相信各位理監事都是抱持著服務漁會會員的理念參與選舉，請大家支持公正、公平、公開的選舉，維護良好的選風。

宣導時，鄭檢察長以實際的案例說明賄選的相關犯行並與理監事們一同交換意見。他進一步表示，若買票，賣票最高可被處有期徒刑3年，暴力脅迫妨害選舉最高將被處5年有期徒刑，罪刑不輕，請理監事們千萬不要因金錢誘惑或礙於人情而觸法。

鄭檢察長呼籲「i幸福-檢舉賄選，人人有責」，選民或候選人若有相關檢舉情資可撥打0800-024-099檢舉專線或撥澎湖地檢署(06)9214-669 檢舉專線，檢舉獎金最高可達新臺幣200萬元，而且檢舉人身分保密不曝光，請大家踴躍提出檢舉。

(中時)