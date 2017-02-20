中部70多名中小企業主 參訪觀摩大葉產學合作成果
彰化縣中小企業榮譽指導員協進會，20日帶領中彰投70多家中小企業主至大葉大學取經，參觀特色實驗室與育成心中的研發成果，雙方盼未來透過產學合作攜手帶動產業升級。
今天下午一行人先至生技中心兼創新育成中心「大葉物魚坊」，結合藥用真菌與微生物發酵等生物科技專業技術，提供寵物觀賞魚澄淨的水質環境，再至「美律電聲材料實驗室」，了解新型的揚聲器與助聽器研發成果。
協進會會長、新建美興業總經理陳煥明表示，協進會是企業與政府間的橋樑，協助企業引進外部資源，媒合學校與產業、整合產官學的力量，帶動企業升級；像是富雨洋傘獲選為彰化十大伴手禮的二十四節氣傘、專做素食罐頭的建新食品工業新口味研發，都是與大葉攜手產學合作的創新成果。
校長歐嘉瑞表示，作為企業夥伴型大學，大葉辦學結合教師的研發能量與廠商的市場經驗，輔導業者產品與服務升級，提升競爭力，並參考德國式師徒制教育，師生共同參與產學合作、從做中學，培養學生實戰力與就業力。
(中時)
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