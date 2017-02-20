高雄市教育局家庭教育中心 男人心視界電影討論會登場
高雄市政府教育局家庭教育中心為慶祝婦女節並倡導性別平等觀念，將於3月4、11、18及25日上午9時至12時，邀請國立高雄師範大學性別所游美惠教授，在大東文化藝術中心演講廳（高雄市鳳山區光遠路161號）舉辦『男人心視界電影討論會』，除了讓男人可以透過自我探討，瞭解家庭對個人生命歷程的影響之外，更要提醒女人關照家中男性的感受。
家庭教育中心主任沈素甜表示，透過「門當父不對」、「不老騎士」、「父子」、「大法官」等一系列電影，由游美惠教授帶領著大家探討探討男性與婚姻、家庭、工作及生活等各面向應有之生活調適等議題。
現場除了提供由統一星巴克股份有限公司贊助之熱騰騰的現煮咖啡外，還可以品嘗美味蛋糕，讓大家以最放鬆的方式學習與成長。
歡迎有興趣的市民朋友即日起至官網報名，限額150人，額滿截止，機會難得，請把握良機。
(中時)
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