南山盃圍棋公開賽 1404位小棋手齊聚參賽
第11屆南山盃青少年圍棋公開賽在南山中學登場，來自全國1404位的小棋手齊聚參賽，爭取30萬元總獎金，不少家長陪同孩子一同參與盛會，數千人齊聚，現場十分熱鬧。
公開賽依不同棋力分為從年紀最小的「幼幼組」、「入門組」、「級位組」、到實力最強「段位組」等31個不同組別。
國小四年級學生陳昱錡表示，4歲學棋、5歲開始參加比賽，今年參加的組別是6段，最喜歡的偶像是柯傑、李世石，非常喜歡圍棋，每天都會下個幾局，希望透過圍棋訓練自己冷靜及邏輯思考能力。
桃園市建國國小五年級學生陳竹安和鐘世均同樣是6段，他們表示，學圍棋前上課不專心，接觸圍棋後感覺專注力提升，圍棋比賽中有輸有贏，無形中增加抗壓性，感覺做事不容易輕言放棄、更有信心。
葉姓家長說，女兒對圍棋有興趣，鼓勵她朝自己的目標努力，不一定要求贏、求勝，重點是女兒從中獲得成就與滿足。
南山中學校長蔡銘城表示，對弈比賽迷人在於人的不確定性，會受到訓練、體力、情緒各種因素影響表現，但選手從中享受比賽的過程，結果或許令人扼腕，卻能從中感受圍棋競賽的樂趣。
科技帶來方便、快速，能夠應付大量的運算，推演出最佳結果，但仍端賴於人腦如何去運用它，希望透過舉辦圍棋比賽，從過程中培養思考邏輯能力，從勝負中學習挫折容忍力及運動家精神。
(中時)
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