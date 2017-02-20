17個月來首冠 法國松加終於贏了
自2015年法國梅茲(Metz)網賽後，法國網球名將松加( Jo-Wilfried Tsonga)就無緣王座，20日鹿特丹公開賽，松加終於一償心願，單打決賽4比6、6比4、6比1逆轉勝比利時戈芬(David Goffin)，捧起17個月來首座ATP冠軍。
目前世界排名第11的松加，6年前在鹿特丹公開賽決賽與冠軍擦肩，他前一次ATP賽捧冠已經是2015年9月當地主的梅茲網賽，他去年冠軍掛零，四大賽法網意外提前32強落馬，澳網無緣八強，美網、溫網則在八強止步。
此戰身為大會第6種子的松加，決賽送出10記Ace球，4度破發戈芬，替自己打下意義非凡的一勝，終結長達17個月的冠軍荒，捧起生涯第13冠，「非常開心，近幾個月我費了很多心思，就為了重拾身手。」
松加這周達成生涯400勝里程碑，決賽也是他第401勝。「這對我來說是很大的鼓舞，讓我對自己未來有更多期許。」
(中時電子報)
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