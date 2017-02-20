體重過重小腿突然發黑 小心靜脈曲張
農曆春節過後，部分民眾發現體重增加了，心血管專科開業醫師陳建彰今天說，體重過重者，如果覺得自己腿部總是痠脹，且小腿皮膚變黑，要小心有潛在靜脈曲張的可能性。
陳建彰指出，冬天是很容易發胖的季節，加上公司尾牙、農曆過年、年後春酒，一攤接一攤，不少民眾體重因而增加，體重過重除了會增加心血管疾病外，也可能引發下肢靜脈曲張與靜脈血栓。
要衡量自己體重是不是過重，陳建彰認為，可以簡單地用所謂的BMI（身體質量指數）來計算，BMI小於「24」 為正常體重，小於「27」 為過重，大於「27」即為肥胖，大於「35」就是所謂的病態性肥胖。
陳建彰指出，在2010年有一篇來自瑞士的研究發現，體重過重者因為骨盆腔與腹腔內的脂肪過多，會對腹腔內的靜脈產生一定程度的壓迫，造成下肢靜脈回流的阻力增加，因此使下肢靜脈內壓力上升與血流速度變慢，進而增加罹患肢靜脈曲張與靜脈血栓的風險。
陳建彰最近在門診中就遇到一名重度肥胖的男性患者，身高172公分，體重148公斤，BMI值50，患有嚴重的下肢靜脈曲張及併發症，造成嚴重的鬱血性皮膚炎以及靜脈性潰瘍。在使用新型微創雷射手術治療，術後病人即可下床行走，且腳上的潰瘍也已經完全癒合。
陳建彰提醒，體重過重者的靜脈曲張與一般人不同，往往潛藏於肥厚的皮下脂肪層，外表不容易觀察出來，因此常常被忽略，不知不覺中造成病況加重。如果覺得自己腿部總是痠脹，且小腿皮膚變黑，就要小心有潛在靜脈曲張的可能性，應及早就醫檢查。1060220
(中央社)
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