陸股勁揚帶動 港股創18個月新高

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受中國大陸股市及商品市場上揚激勵，香港股市今天開高走高，收在18個月高點。

路透社報導，恆生指數上漲0.5%，收24146.08點，是2015年8月11日以來最高收盤行情。恆生國企股指數上揚0.8%，收10445.48點。

港股買氣主要受大陸市場勁揚帶動。媒體報導退休基金最快可能本周開始投入大陸股票市場後，藍籌股出現6個月來最強單日漲勢。（譯者：中央社廖禹揚）1060220

(中央社)