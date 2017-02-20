阿里山櫻花季3/10開跑 23日開放預約

我要評比

阿里山花季將在3月10日登場，交通部公路總局表示，花季開始後的3個週休假日將實施疏運措施，也會採總量管制，散客可於23日預約劃位。

阿里山櫻花季為期1個月，從3月10號開始到4月10號，為了避免塞車影響遊客賞花品質，公路總局宣布，3月10日花季開始後連續3週的週休2日將採疏運管制措施。

根據公路總局規劃，在管制期間，嘉義端到台18線65.5公里湖底觸到南投端到台22線塔塔加路段禁行小型車，管制時段分別為嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時，南投端上午7時至11時。

另外，今年的花季還是會實行遊客總量管制，管制時段內團客1萬人、住宿遊客2000人、散客2000人、加上管制時段外上山民眾2000，總計1萬6000人。

公路總局建議，民眾可搭乘大眾運輸工具上山賞花，高鐵嘉義站、嘉義縣公車處-台鐵嘉義站、台18線61公里八八新舍及台21線塔塔加，均有大客車供民眾轉乘，短途散客也可於23日凌晨零時預約劃位。1060220

(中央社)