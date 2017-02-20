新營蔣公銅像拆除 免除政治爭端

設在台南市新營區公園路的一座蔣公銅像，20日由市府執行拆除，將運往桃園保存。中央社記者楊思瑞攝 106年2月20日

設在台南市新營區公園路的一座蔣公銅像，今天由市府執行拆除，將運往桃園保存，今年二二八就不會就有人再把銅像當成抗議對象。

設於新營區公園路的這座蔣公銅像已有40年歷史，原本是放置在新營火車站前圓環，2009年配合景觀改造遷移。不論是放在新營火車站前、或是移到公園路之後，每到二二八紀念日時，經常成為政治活動的話題與抗議對象。

由於台南市長賴清德已多次公開表示，在公共空間不宜設有政治性圖騰；新營區的這座蔣公銅像移除後，也免除了今年二二八前夕，公園路當地又成為政治活動的熱門地點。1060220

(中央社)