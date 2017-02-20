黃世銘涉作偽證護馬英九 北檢分案調查

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永社理事黃帝穎等人指控前檢察總長黃世銘，在關說案當庭翻供，否認前總統馬英九指示二度洩密，因此日前赴台北地檢署，告發黃世銘涉嫌偽證罪；北檢簽分他字案偵辦。

黃帝穎日前指出，立法委員柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密案，台北地方法院1月11日開庭，黃世銘出庭作證，證稱未受指示等語，證詞與馬英九隨行祕書林有振證詞兜不攏。

黃帝穎比對黃世銘被控洩密案遭判決定讞的判決書後，認為黃世銘在法庭作證明顯翻供，因此赴北檢告發黃世銘涉犯偽證罪；本案北檢已簽分他字案，交由重大刑案專組檢察官梁光宗負責偵辦。1060220

(中央社)