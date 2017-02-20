亞泥礦權展延 環保署：研商中

我要評比

環保署今天表示，對於亞泥礦權展延問題，目前正研商中未定案，礦業政策環評並非特別針對個案，而是希望釐清未來各處礦業權應否需要展延，或是否仍需維持現有大面積礦區範圍。

媒體報導，環保署以及經濟部對於亞泥案是否給予展延持不同意見，經濟部認為亞泥案屬舊案因此適用舊法，可依法申請展延，不受政策環評影響。但環保署卻認為新申請的礦權案必須進行環評，且政府已特許亞泥40年採礦，沒道理適用舊法。

對此，環保署今天發新聞稿指出，對於亞泥太魯閣礦權展延問題，目前正進行跨部會研商中尚未定案，署內亦無所謂堅持不得給予展延或極力反對亞泥太魯閣採礦的說法。

此外，環保署積極推動「礦業政策環評」，是希望以整體方式盤點國內水泥需求、業者採礦量，以釐清國內未來各處礦業權應否需要展延，或是否仍需維持現有大面積礦區範圍，因此，礦業政策環評之目的，並非特別針對亞泥等個案。1060220

(中央社)