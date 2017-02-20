智慧城市展 台南市政府主題獲獎
台南市政府首度參加由台北電腦公會主辦的「2017智慧城市展」，以「OPEN臺南1999計畫」主題，在「智慧城市創新應用獎」競賽類別中獲獎，明天將在開幕典禮由總統蔡英文頒獎。
台南市政府研考會指出，台南市政府此次積極參展，規劃設置「台南市智慧城市願景館」，展出內容豐富多元，包括沙崙綠能科學城建構為智慧生態城市，以及與遠傳電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司合作的4G智慧城市計畫成果，顯示台南市發展智慧城市的願景「Smart city, Quality life」。
台南市政府研考會指出，與遠傳電信自民國104年攜手推動台南4G智慧城市旗艦計畫，成果豐碩；展出內容涵括「智慧雲端」、「智慧防災」、「智慧交通」、「智慧學習」、「智慧健康」、「智慧觀光」六大領域智慧應用，透過與台南豐富在地人文的結合，串聯4G技術帶領民眾深入感受智慧城市進化新樣貌。
台南市研考會指出，「2017智慧城市展」明天起一連4天於台北南港展覽館舉行。台南市政府與台灣大哥大合作聚焦發展的「智慧影音」與「智慧微商務」兩項應用，包括在地新農人品牌打造推廣及台南縮時攝影等項目，同步在願景館展出，開放民眾現場體驗。1060220
(中央社)
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