又見假擄人真詐財 幸遇機靈警員及時攔阻

三民二分局警方及時攔阻詐騙案，避免民眾受害。（柯宗緯翻攝）

現今詐騙案件層出不窮，歹徒以電話佯稱親友遭綁票並要求被害人交付贖金已是常見案例，但被害人往往在接獲此類電話時因一時緊張，在未確認的情況下便急著提領現金錢交付於歹徒。

鼎山所於日前下午接獲一民眾黃先生(40年次)表示女兒遭人擄走且電話多次撥打均無法撥通，歹徒以電話向被害人要求新台幣10萬元，並說明如未見贖金即無法再見到女兒，被害人一時心急欲前往銀行提領現金。

恰於路途中遇上巡邏員警，員警陳赯麒見其神色慌張上前關心，了解事情經過後肯定告知被害人此通電話絕對是詐騙電話，建議可撥打至女兒公司確認女兒是否在上班，經確認後被害人才放下心中大石，頻頻向員警道謝，表示幸好在去銀行的途中遇到警察，才沒讓猖獗的詐騙歹徒有機可趁。

派出所平日於轄內銀行提款機均貼有防詐騙文宣並設置巡邏箱定時簽巡，且在公開場合亦或是座談會均一再向民眾提醒詐騙各項手法，希望能藉此降低詐騙發生機率。詐騙手法日新月異，民眾應保持警覺並做到查證義務，便能防止詐騙不斷上演！

(中時)