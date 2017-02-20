澎湖縣警局表揚105年10月至12月「受理民眾報案服務態度績優人員」

為推動標竿學習，澎湖縣政府警察局局長劉祥浤於局務會報中，親自表揚各單位受理民眾報案服務態度績優人員，並頒贈榮譽狀及禮券，以鼓勵優異的表現。

本項選拔係以3個月為一期辦理，評選方式以受理報案提供貼心服務，經全國性電子及平面媒體報導、民眾反映及主管人員發掘推薦而有具體事蹟者。本次接受表揚員警有馬公分局啟明派出所警員莊國松、馬公分局啟明派出所警員顏熙政、文澳派出所警員黃漢青、白沙分局警員張益颯，榮獲此項殊榮，實屬難得。

劉局長表示，員警服務態度的良窳，攸關政府之形象，亦為政府施政滿意度指標之一環，期勉全體員警能夠見賢思齊，加強為民服務工作，以同理心即時提供協助，適時關懷，建立民眾對警察的信心，以提升整體優質的警察形象。

(中時)