台南老爺行旅 再度玩味出擊

台南老爺行旅再度玩味出擊。（黃文博翻攝）

用設計玩出新意的台南老爺行旅，2016年底發揮「食」驗精神，萃取台式小吃精髓，結合西式食材與烹調方法，大膽嘗試烹飪組合，把品牌特色Fusion、Fashion、Fun變「食」尚。

2017年，「行旅食驗室」再度玩味出擊，與食俱進，以西味食趣逆襲台式小吃，提出黑豬五花彈度之燉煮監測、包裹式豬舌口感探微與西瓜綿仔與魚相容性報告，三道全新「食」驗料理售價NT$450+10%起，將於3月6日起正式上桌發表！甘粹餐廳亦同步更換Semi Buffet主食菜單，讓饕客有機會貪吃見證各式歐風好味。

掌廚超過25年經驗的甘粹餐廳主廚魏韶璞，嚴選多款在地特產，將西方街食烹調手法融入台灣經典庶民美味；「松露燉煮盤客夏黑豬五花佐香米」發想自歐洲家常料理「豬頭乳酪」，精選台灣本土茹素長大的「盤客夏黑豬」及台東自產芋香米，結合擁有歐洲廚房鑽石美名的松露與金棗蜜餞所燉煮的濃郁肉醬，歐式台味優雅呈現。

另外，也將南台灣夏季餐桌的開脾農家味「西瓜綿仔」入菜，結合「西式海鮮湯」與「台式飯湯」的變形做法，使義大利米形麵與富含蛋白質、鋅、鎂、硒等多種營養物質的海鱸魚共舞出清新爽口的「西瓜綿海鱸魚義大利米型麵湯」；大膽選用外國旅人不敢輕易嘗試的台灣補鐵聖品「豬舌」與古早風味的鳳梨豆醬燉煮，搭配融入西式漢堡食用樂趣的烤饅頭變身為「鳳梨豆醬燉豬舌佐蘋果酸菜配烤饅頭」，中味西食、趣味加倍！

另，台南老爺行旅於3月13日起推出「甘情尚好∣呷夠夠住房專案」，以季節限定形式，每季嚴選1家台南在地熱銷盛名的特色手搖店，讓旅人輕鬆加購啜飲在地好味。

(中時)