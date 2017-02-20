中市治安公安會報 林佳龍提醒加強毒化物列管廠家安全管理

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中市治安公安會報，市長林佳龍提醒應加強毒化物列管廠家安全管理！（陳世宗攝）

「預防勝於救災！」台中市政府20日舉行治安與公安會報，市長林佳龍肯定去年以來治安、公安平穩；唯獨過年期間火災案件較多。他要求加強市內541家毒化物列管廠家安全管理，經發、勞工、消防及環保局的稽查、列管都要落實，防範悲劇發生。

警察局指出，台中市今年1月份整體治安表現平穩，「每10萬人口犯罪指標案件發生數」及「每10萬人口全般竊盜發生數」指標表現均為六都最優；「每10萬人口暴力犯罪發生數」及「每10萬人口詐欺犯罪發生數」指標表現居六都第2優，穩居六都治安前段班。

台中整體治安維護成效持續穩定，市長林佳龍予以肯定！他說，過年期間火災案件較多，所幸都無人傷亡，但「預防勝於救災」，除政府應加強災害防救能力之外，相關局處應持續加強針對各場所及大眾進行防災宣導；2月初中國大陸安徽化工廠爆炸事件，化學災害再度引起各界關注。

衛生局每年協同都發局、消防局、環保局組成聯合稽查小組前往醫院稽查，去年稽查結果70家醫療院所中，有15家建築物使用用途不符醫院，已改善11家，另4家將於今年無預警稽查。

警察局進行「錄影監視系統建置管理維護及執行成效」專案報告時說，去年待汰換老舊錄影監視機組共622組，所需經費約2億7990萬元，與警局105年可動支標餘款280萬相去甚遠；警察局長陳嘉昌鼓勵民間企業裝置對外錄影監視鏡頭，補強警方監視系統建置不足問題。

(中時)