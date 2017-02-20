持社福優惠卡搭高市公車 別忘嗶嗶刷卡
為改善公車分段收費緩衝區與段號證不便問題，高雄市於106年1月1日起，搭公車有重大變革，將取消緩衝區，改以乘客實際搭乘里程計費，乘客上下車都要刷卡，八公里內收一段車資，八公里以上收二段車資。為配合新制，高雄市政府社會局特別提醒使用敬老卡長輩、博愛卡身心障礙者及仁愛卡低收入戶學生別忘了上下車皆需刷卡，以免因忘記刷卡造成鎖卡。
高雄市政府社會局為鼓勵長輩、身心障礙朋友及低收入戶學生多多利用大眾交通工具，105年度發行39萬餘張社福優惠票卡，服務1737餘萬人次，有助於使用者增進社會參與、減輕經濟負擔。
凡設籍於高雄市年滿65歲的長輩，可申請敬老卡，持敬老卡搭捷運可享半價優惠及無段次限制免費搭乘高雄市公共車船，至105年底發出268,884張敬老卡，服務1315萬餘人次。
設籍高雄市領有身障手冊的朋友，可申辦博愛卡及博愛陪伴卡1張，持博愛卡搭捷運可享半價優惠及每月100段免費搭乘高雄市公共車船，至105年底發出122,474張博愛卡（含陪伴卡），服務400萬餘人次；低收入戶就讀高中日間部之子女，可申辦仁愛卡，每月可享60段次免費搭乘高雄市公共車船，至105年底發出438張，服務22萬餘人次。
社會局局長姚雨靜表示，高雄市提供優惠社福票卡，希望提供高齡長者、身心障礙朋友及低收入戶子女，可以搭乘便捷交通工具，擴增自己生活圈，建構友善宜居城市，但為配合市區公車實施里程段次計費交通新制，藉由上下車刷卡取得民眾乘車起迄資料，以利未來規劃更完善交通路網。
她特別提醒使用社福票卡的長輩、身心障礙者及低收入戶學生們務必養成上下車刷卡習慣，也請民眾協助轉知身旁或家中的長輩、身心障礙者、低收入戶子女，以免因下車未刷卡遭鎖卡造成更多不便。
(中時)
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