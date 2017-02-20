WBC》陳冠宇今先發 與前隊友古巴重炮相見歡

陳冠宇(左)與德斯佩岡(右)兩人曾一同效力羅德，今熱身賽賽前兩人相見歡。(周鎮宇攝)

今經典賽中華隊將與古巴進行熱身賽，先發投手陳冠宇，與前羅德古巴籍隊友德斯佩岡，賽前兩人也相見歡互打招呼，德斯佩岡說，對陳冠宇印象非常好，而且陳冠宇始終保持微笑讓他印象深刻。

德斯佩岡連續3屆參加經典賽，是古巴在這次經典賽的主力強打者，他指出，比較好的球員都會來參加經典賽，能夠連續參加，對自己棒球生涯是種成就，也希望能夠為國家出賽，目標就是可以一直往上打上去。

德斯佩岡說，在2004年就曾經來過台灣，認識很多台灣人，對台灣的印象非常好，今與陳冠宇在球場上相見歡，他回應，跟他在羅德的兩年期間當隊友，陳冠宇對他非常好，加上始終微笑面對所有人，讓他印象深刻。

今年德斯佩岡以3年15億日圓轉戰軟銀，他表示，一定會盡自己最大的能力去打好比賽，軟銀是一支長期能夠打進季後賽的球隊，自己希望能夠為球隊奪下總冠軍。

(中時電子報)