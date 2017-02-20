水庫供水吃緊 苗縣長籲節水抗旱

我要評比

冬季以來降雨偏少，苗栗縣內多座水庫水位下降，供水逐漸吃緊，苗栗縣長徐耀昌20日視察明德水庫蓄水量，呼籲民眾節約用水。中央社記者管瑞平攝 106年2月20日

冬季以來降雨偏少，苗栗縣內多座水庫水位下降，供水逐漸吃緊，苗栗縣長徐耀昌今天視察明德水庫蓄水量，呼籲民眾節約用水，同時要做好限水抗旱的心理準備。

全台水情告急，徐耀昌會同縣府水利處長楊明鐃、苗栗農田水利會總幹事李秉焜等人視察明德水庫，目前水位57.11公尺，蓄水量僅57.8%，約737.53萬立方公尺，供水逐漸吃緊。

縣府水利處水利科指出，因降雨不如預期，縣內包括永和山、明德及鯉魚潭水庫水位均明顯下降，永和山水庫有效容量2809.58萬立方公尺，目前水位77.54公尺，蓄水量61.64%，尚有1848.69萬立方公尺蓄水；鯉魚潭水庫有效容量11546.97萬立方公尺，目前水位286.8公尺，蓄水量57.78%，剩下6672.4萬立方公尺蓄水。

水利處表示，依照目前蓄水量雖可滿足至3月底的用水需求，但適逢春耕整田大量用水期間，且依中央氣象局預估未來一季偏乾機率大，水利署預計在2月23日將苗栗水情燈號由藍燈轉為稍緊的綠燈，若旱象持續，不排除3月轉為黃燈，實施第1階段限水。

徐耀昌指示各單位加強宣導節水、協助辦理休耕、抗旱井整備作業等因應措施，避免造成不便及產業損失，並呼籲民眾節約用水，共同抗旱。1060220

(中央社)