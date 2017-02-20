金正男暗殺案 北韓要求與大馬聯合調查

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北韓駐馬來西亞大使姜哲今天譴責馬國，對北韓領導人金正恩流亡兄長金正男暗殺案的調查受到政治操弄，要求聯合調查死因。

美聯社報導，姜哲（Kang Chol，譯音）今天告訴記者：「馬來西亞警方的調查不是為了釐清死因和緝捕嫌犯，而是出於政治目的。」

他又說，警方「咬定我們有嫌疑」，他要求馬來西亞和國際社會與北韓合作聯合調查。

金正男13日在吉隆坡機場遭毒殺，然而姜哲僅依據死者身上護照，指認遇害者為北韓人金處（Kim Chol，譯音）。

馬來西亞外交部上午召喚姜哲，他隨後在大使館外對記者說：「事發已7天，但是至今對死因沒有明確證據，此時我們無法信任馬來西亞警方的調查」，雖然尚未有任何結論。

馬來西亞首相納吉（Najib Razak）今天表示，馬來西亞沒理由醜化北韓，對調查金正男之死將會保持客觀。

納吉在吉隆坡對記者說：「我們沒有理由要醜化北韓，而且我們將會客觀。」

他還說，希望北韓理解，馬來西亞必須依法治原則處理本案。（譯者：中央社羅苑韶）1060220

(中央社)