H7N9變種具抗藥性 疾管署改進日藥因應

中國大陸發現H7N9病毒出現基因突變，對現有的克流感、瑞樂沙等抗病毒藥物具抗藥性。衛福部疾管署今天表示，緊急從日本專案進口新型抗病毒藥物，因應疫情變化。

中國大陸日前在2例感染H7N9病例中，發現變種病毒，疾管署今召開流感諮詢委員會專家會議，由感染科醫師、病毒學專家等，針對感染的台商身上分離出H7N9病毒，進行基因定序結果判讀。

疾管署副署長羅一鈞會後受訪時表示，個案檢體分離出的境外移入H7N9流感病毒，和中國大陸的H7N9幾乎一致，對禽類具高病原性，但對於禽傳人、人傳人的能力病沒有增加。

他解釋，以往在禽類間傳染的H7N9病毒是低病原性，因此禽鳥染病後症狀也不明顯，現在病毒突變後，禽類感染後因症狀明顯，有利防疫，但也因禽類間傳染力大增，得格外當心禽傳人風險。

羅一鈞說，該病毒的神經胺酸(酉每)蛋白基因具突變，對台灣現有的克流感、瑞樂沙等抗病毒藥物具抗藥性，目前已專案申請日本的新型抗病毒藥物，供日前感染的台商使用，因治療機轉不同，研判不會產生抗藥性。

羅一鈞指出，根據過去治療結果顯示，約有3%的H7N9患者對抗病毒藥物有抗藥性，建議醫療團隊可加重劑量治療，或改採其他抗病毒藥物治療，作為最新的新型A型流感臨床診療指引。

中國大陸自去年10月以來，已累計426例H7N9流感病例，達歷年最高，江蘇、浙江、廣東、安徽省病例最多，患者多有禽類、活禽市場暴露史，以50歲以上族群為多。

疾管署提醒，中國大陸仍處於H7N9流感高峰期，民眾如需前往請提高警覺，並應遵守「5要6不」原則，「5要」包括禽肉及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

「6不」則是不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。1060220

(中央社)