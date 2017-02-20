台北市免費整合性健康篩檢服務 3月4日啟程共60場
台北市衛生統計，北市平均每53分鐘就有1人因癌症或慢性病死亡，根據2015年台北市十大死因統計資料顯示，癌症仍列位第1，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病，等慢性疾病分列2、3、5及8位，在醫學發達的現今，仍以不到1小時1位的速度，共奪走9795位的寶貴生命，儼然成為市民健康殺手。
為此，台北市政府衛生局與12家特約醫院診所及十二區健康服務中心合作，於各行政區之學校、區（里）民活動中心等社區服務據點，自3月4日起共辦理60場「成人整合性預防保健服務」，免費提供「四大癌症篩檢」（子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌）及「成人健康檢查」（身體基礎檢查、生化檢查、尿液檢查），凡符合篩檢資格之市民歡迎攜帶健保卡就近於社區參加。
衛生局長黃世傑表示，台北市生活忙碌、步調快，許多民眾三餐皆外食的比例高，蔬果攝取較少，在大魚大肉且多脂、多糖、高鹽又低纖維等不均衡的飲食狀況下，加上缺乏運動，壓力大、吸菸、喝酒、嚼檳榔等導致罹患癌症及慢性病的民眾越來越多。
台北市去年辦理健康篩檢共服務9542人，發現疑似異常個案並協助轉介共1727案，其中癌症篩檢發現異常率分別為子宮頸癌0.91%、乳癌1.7%、口腔癌2.8%及大腸癌3.37%，呼籲市民可多利用假日定期接受健康篩檢。
衛生局提醒，40至64歲民眾政府每3年補助1次，65歲以上政府每年補助1次，癌症及心血管疾病等慢性疾病皆可透過定期篩檢，自己健康權益自己顧。相關活動訊息請電洽北市十二區健康服務中心或參閱衛生局網頁，或撥打臺北市民當家熱線1999轉分機1841洽詢。
(中時)
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