罕病單親媽媽馬凱妮媒合公益助單親家園
罕病單親媽媽馬凱妮，在窮困潦倒之際，申請入住高雄市單親家園，含辛茹苦撫養2個寶貝兒子長大；她有感於在單親家園1年半時光，各界送暖助她自立自強、翻轉命運，今日媒合多家企業共同做公益，捐助綠色環保餐具給單親據點兒童。
44歲馬凱妮13年前罹患罕見疾病遠端肌肉無力症（HIBM），全台僅有3人確診，正是馬凱妮一家三姐妹。馬凱妮說，2年多前，人生陷入低潮時，主動尋求社會局資源，入住聖功基金會辦理的單親家園，每月負擔4000元房租，稍微減輕經濟壓力。
她在單親家園這段期間，聖功基金會人員幫助良多，除協助照顧她的兩名稚子，還提供食物、心靈支柱，讓她有勇氣重新面對人生挑戰，爾後胼手胝足成立寶可夢科技公司，秉持「取之於社會，回饋於社會」精神，帶頭做公益，傳播善的種子。
馬凱妮是寶可夢科技公司執行長，她媒合中科院化學研究所博士趙本善開發團隊、台啤竹南廠、建源光電科技董事長蘇佳慶、綠鑫塑膠科技公司董事長陳裕強共同研發的綠色環保餐具產品，將20套環保無毒兒童餐具送給小港區山明單親家園。
趙本善指出，這套環保餐具耗時3年研發，利用循環經濟概念，將啤酒釀造後剩下的麥粕，以獨家製程技術製成可分解的餐具，保証不含塑化劑，可耐150度高溫，目前以推廣為主，未來將量產上市，改變國人使用美耐皿習慣。
(中時)
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