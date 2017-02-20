酒後逆向衝撞騎車父女逃逸 男10分鐘內遭逮

酒駕的白色小客車駕駛，逆向撞倒右方機車後，竟蛇行逃逸。（周綾昀翻攝）

恆警在600秒內，抓到酒駕肇事逃逸男。（周綾昀翻攝）

給我600秒，警民共逮酒駕肇逃男！19日晚間10時許，屏東恆春1名張姓男子，酒後開車返家途中，在恆南路逆向衝撞一對騎機車的父女後，又拖著爆胎的左前輪逃逸，恰巧一民眾的行車記錄器全都錄，再加上警方追查，竟在10分鐘內逮到張男。

屏東恆春鎮一名52歲張男，19日晚間10時許，在KTV喝完酒後開車回家期間，在恆南路逆向直接撞上一對騎機車的無辜父女，但張男不但沒下車，竟又蛇行逃逸，而張男誇張的情景恰巧被行車記錄器錄下，駕駛PO網發文，並將這段影片交給恆春警分局。

由於當時飄著細雨加上落山風不斷，使事故現場交整及繪圖工作更加困難，恆春分局建民派出所及交通小組，除保持現場跡證，也疏導來往人車安全，並詢問現場民眾肇事經過，加上民眾提供行車紀錄影片，讓案情迅速明朗。

警方循線找到這台白色肇事車輛，發現其左前輪爆胎，保險桿也有撞擊痕跡，張男酒測值更高達1.35，種種跡證讓張男百口莫辯，警方訊後將男子送辦，也締造一樁600秒破案的故事。

恆春分局分局長曾學貴表示，酒駕造成不少家庭破碎，肇事逃逸枉顧傷者性命，堪屬全民公敵行為，內政部警政署以零容忍的態度嚴格取締酒駕，法網恢恢疏而不漏，奉勸駕駛者不要存有僥倖的心態以身試法。

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(中時)