小叮噹科學樂園　親子歡樂玩出科學教育

小叮噹科學主題樂園擁有全東南亞最大的室內滑雪場。（小叮噹主題樂園提供）

小叮噹科學主題樂園也是賞花好去處。（小叮噹主題樂園提供）

以科學主題訴求的小叮噹科學主題樂園，結合風、水、聲、光、電、力的科學知識寓教於樂，在歡樂體驗遊樂設施時，還具科學教育的功能，適合親子共遊，還擁有全東南亞最大的室內滑雪場，佔地750坪一整年都可以體驗滑雪樂趣。

專案經理林冠助指出，位於新竹縣新豐鄉最高處的小叮噹科學主題樂園，佔地32公頃以物理科學為主題，園內設施以「聲」、「光」、「水」、「力」及「電」等6大主軸為主要應用原理，寓教於樂，遊客須親自動手操作從中體驗科學的奧妙，適合親子一起來玩。

環境教育專員李挺恩表示，近年環境教育受到重視，小孩子可以從中學習到環保節能等課題，他並以「阿嬤的洗衣機」為例說明，利用水流動帶動機械能力的過程可以讓小朋友了解水的汙染及循環再利用；而「力拔山河」讓小朋友將力氣大小量化，不用直接動手，以科學的方法就可以安全的比出誰的力氣大。

室內滑雪場佔地有750坪，有約長40公尺的滑雪道，還有專業教練可指導滑雪技巧，場內免費提供滑雪大橡圈，還有出租避寒衣服，一整年都可以滑雪。

小叮噹科學主題樂園位於新豐最高處，可俯瞰鳳崎晚霞日落及南寮海景，且園區遼闊綠草如茵，夏天有親水區及游泳池可戲水、冬天有櫻花盛開，另「生活大師會館」擁有70間標準親子套房，可提供住宿。

(中時)