金融卡被吃掉 外籍男求助警方
布袋分局義竹聯合所警員丁唯宸、黃俊今日前在義竹郵局進行巡簽作業時，看到ATM提款機前一名外籍男子神情慌張，上前關心，潘姓印尼籍男子才說，因操作提款機時，機器因不明原因故障，結果金融卡被沒入，因正值週末非營業時間，他又急著要工作，一時救助無門，不知如何是好，兩名員警聽了，除貼上「故障」字條警示，也代為使用郵局緊急服務電話通報，告知外籍男子隔日再來領回提款卡，讓他鬆了一口氣。
無獨有偶，警方在處理過程中，一名蘇姓女國中生也因對ATM補摺機操作不熟悉，導致存摺卡住，丁唯宸、黃俊今見狀，也一併併聯絡郵局提款機維修廠商前來處理，一次解決兩位民眾的困難。
(中時)
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