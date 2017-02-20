彰化縣同安國小轉型評估 家長、社區憂停辦

教育處在同安國小舉辦轉型評估會議，家長擠爆會場，要求保留學校。（吳敏菁翻攝）

教育處在同安國小舉辦轉型評估會議，社區民眾到場聲援，要求同安國小絕對不能停辦。（吳敏菁翻攝）

教育處舉辦同安國小舉辦轉型評估會議，社區到處懸掛白布條。（吳敏菁翻攝）

又一所國小要消失了？同安國小連續兩年全校學生不到40人，教育處舉辦轉型評估會議，地方擔憂走進安山分校併校歷史，不僅會場聲援，連日來社區掛滿白布條「尊重偏鄉孩子受教權」，奔走疾呼，不能一味考慮規模成本；教育處強調沒有停辦計畫，只是鼓勵轉型。

教育部1月9日發布「公立國民小學及國民中小學合併或停辦準則」，規定學生總人數不滿50人學校，得鼓勵學校採取混齡編班、混齡教學方式，或將學校委託私人辦理；此外，學區內戶籍選舉權人書面連署達2分之1以上同意不能停辦等。

2年前安山分校已和同安國小合併，同安國小三年級只有2人，教育處召開轉型評估會議，學區的同安、中崙社區有危機感，不僅家長擠爆會場，社區人士也在會場外聲援，林子瓏直指，同安國小有95年歷史，單親、外配和隔代教養孩子佔多數，不能一味以規模成本考量，社區亟需這座學校。

議員曾世勇要求派正式校長，不是由芬園國小代理，雖然非常肯定芬園國小校長能力好，但同安不能被併，「要廢校就先廢教育處」，一番激動話語，家長拍手。

教育處副處長張雀芬表示，依教育部規定才召開轉型評估會議，縣府未來將擬訂自治條例，目前沒停辦計畫，只是鼓勵同安國小轉型，發展學校特色或實驗性方案，並建議辦理混齡教學，積極規劃106學年度課程、教學及教材的實施計畫，訂於7月中旬前召開第二次轉型專案評估會議，提供學校諮詢輔導。

(中時)