台南市雲林同鄉會邀請您來捐血

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雲林同鄉會理事長郭福文和理監事邀大家26日來捐血。（黃文博翻攝）

黃文博／台南報導

台南市雲林同鄉會日前舉行理監事會，決定在今年2月26日一整天，在台南公園（兵配廠對面)）舉辦「存好心，做好事，捐血就能摸彩」的活動。

雲林同鄉會理事長郭福文表示，這次捐血摸彩獎品有液晶電視、電動腳踏車、冰箱、平板電腦、電扇、腳踏車和3C商品、數位家電、民生用品等2000多樣好禮 ，現場還有免費享用有功夫茶、滷麵、茶葉蛋並有300斤烤香腸，吃免驚吃到飽為止，免費服務等。

雲林同鄉會副理事長賴欽麃表示，該會去年度舉辦捐血活動，共募得3254袋的血，全市捐血排名第3名、今年將以3300袋為目標，該會希再接再厲，增加捐血摸彩活動獎品。

台南捐血中心表示，雲林同鄉會捐血記錄103年1670袋，104年2955袋，105年3254袋，每年都有增加，今年將以3300袋以上為目標。

(中時)