台南市雲林同鄉會邀請您來捐血
黃文博／台南報導
台南市雲林同鄉會日前舉行理監事會，決定在今年2月26日一整天，在台南公園（兵配廠對面)）舉辦「存好心，做好事，捐血就能摸彩」的活動。
雲林同鄉會理事長郭福文表示，這次捐血摸彩獎品有液晶電視、電動腳踏車、冰箱、平板電腦、電扇、腳踏車和3C商品、數位家電、民生用品等2000多樣好禮 ，現場還有免費享用有功夫茶、滷麵、茶葉蛋並有300斤烤香腸，吃免驚吃到飽為止，免費服務等。
雲林同鄉會副理事長賴欽麃表示，該會去年度舉辦捐血活動，共募得3254袋的血，全市捐血排名第3名、今年將以3300袋為目標，該會希再接再厲，增加捐血摸彩活動獎品。
台南捐血中心表示，雲林同鄉會捐血記錄103年1670袋，104年2955袋，105年3254袋，每年都有增加，今年將以3300袋以上為目標。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。