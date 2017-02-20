防範新型A型流感及禽流感 高市衛生局加強接觸者列管
國內禽流感疫情嚴峻，禽流感中央疫情應變中心已宣布從2月17日起至24日止，部分家禽禁運禁宰7天，高雄市政府經濟發展局已針對全市公民營市場及攤集場共391攤販賣禽肉攤商進行全面清查，迄今總計查獲6處疑似違規陳列活禽或疑似私宰活禽情事。
衛生局為防範業者密集接觸禽類可能感染新型A型流感，立即介入調查並針對接觸者造冊列管並要求自主健康管理，目前列管追蹤共計39人，皆無疑似症狀出現。衛生局提醒，業者私宰禽類未經過檢驗，肉品有衛生安全之虞，除造成禽流感疫情擴散，更可能讓自己身染新型A型流感，進而影響其他民眾健康。
高雄市政府衛生局呼籲，預防新型A型流感及禽流感，應遵守「5要6不」原則（如附件），「5要」：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。
(中時)
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