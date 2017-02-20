自作聰明藏匿派出所附近，毒品通緝犯被警方逮捕。(林雅惠翻攝)

22歲黃姓毒品及詐欺通緝犯為躲避警方，自作聰明認為最危險地方即是最安全地方，藏匿於高市仁武分局澄觀派出所不遠的鐵皮屋內，警方日前巡邏見他形跡詭異，上前盤查，發現他是通緝犯，並在住處垃圾桶查獲0.2公克安非他命，當場將他逮捕。

仁武分局澄觀派出所警員王俊堯、張國隆日前晚間巡邏時，於轄內曾被檢舉過吸毒情事的鐵皮屋旁，見一男子形跡詭異進入屋內，於是上前盤查，發現黃姓男子是毒品及詐欺通緝犯，黃嫌並向警方坦承通緝身分。

警方進入屋內聞到一股強烈燃燒安非他命毒品惡臭味，詢問黃嫌是否有施用毒品，黃強烈否認，甚至強調願意讓警方於屋內搜索、查看，黃嫌以為將毒品藏垃圾桶不會遭發現，沒想到眼尖的員警馬上就在垃圾桶內找到以毒品分袋裝的0.2公克的安非他命，警方當場依其通緝及危害毒品防制條例將黃嫌逮捕。

黃嫌於警方盤查時全身不斷顫抖且鼻涕眼淚直流，與警對答內容均顛三倒四謊話連篇，初向警供稱該毒品是剛剛一名友人丟的，卻遭員警戳破只有他一人進出屋裡，警方偵訊後依違反毒品危害防制條例及詐欺、毒品通緝移送橋頭地檢偵辦。

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(中時)