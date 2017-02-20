武潭國小圖書館漏水 扶輪社捐贈重建經費
屏東武潭國小圖書室年久失修，雨天還會漏水，圖書時常潮溼破爛。校長梁吉成之前參加歐洲旅行時，認識了台北民權扶輪社總監廖文達，知道學校困境後，媒合了高雄及美國夏威夷扶輪社，共同捐贈近380萬元給學校，夏威夷24名會員也親自到校文化交流。
梁吉成說，因圖書館時常漏水，木質地板及書架容易腐爛，學校擔心學生安全，只能每天以書車將圖書推到走廊讓孩子閱讀。這次3個扶輪社共捐贈了300多萬整建、20萬購書及45萬推廣教育經費，期待新圖書室完工後，讓孩子更喜歡看書。
捐贈儀式3個地區的會員都到場，學生們熱情地和夏威夷來賓「ALOHA」問好，也演唱排灣族古謠迎賓，讓來賓驚豔。夏威夷社員們將花3天的時間在學校進行文化交流，並帶小朋友學習英文。
梁吉成表示，捐贈者希望未來圖書室不是只重視硬體，也要有軟體配合，所以才會有推廣教育經費。學校未來會規畫作文班、英文班等課程，另外也有皮雕、編織、志工培訓、社區導覽等課程，讓圖書室能充分發揮作用。
學生陳靜說，她喜歡看小說，現在圖書種類不多，希望未來能多一點。廖文達表示，除了這次捐贈經費外，未來扶輪社還會再寄更多圖書，希望讓圖書室更能發揮功能。
(中時)
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