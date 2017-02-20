期間限定！高雄大遠百卡友滿額送抵用券

高雄大遠百針對卡友，推出滿額送抵用券活動。（柯宗緯攝）

百貨不但流行快閃櫃，連促銷也跟上快閃手法。高雄大遠百從二月二十三日起推出為期6天的破天荒加碼快閃，推出全館單筆滿3500元送250元、大家電單筆滿10000元送1000元，再加上12大銀行情義相挺祭出單筆刷滿10000元再加送500元十足抵用券；值得一提的是「點數換現金」活動期間親持HAPPY GO卡扣60點送100元紅利券一張，絕無僅有，只有6天。

即日起至三月五日高雄大遠百推出改裝拍賣最後出清，讓業界刮目相看的是加碼時間和回饋幅度，折扣已殺到底的檔期居然推出破天荒的加碼。

高雄大遠百表示，在季末出清階段推出僅有6天的加碼快閃，提供廣大民眾生活中的小確幸，就是要回饋大家。為了感謝HAPPY GO卡友長期的支持與愛護，更是史無前例的推出HAPPY GO卡扣60點送100元紅利券一張，回饋幅度更甚週年慶的200點換100元，活動期間每卡限換乙次。

高雄大遠百「春意盎然‧卡HAPPY」活動僅有6天，在換季檔期大手筆推出全館當日單筆消費滿3500元即贈250元抵用券，大家電則是消費滿10000元即贈1000元十足抵用券；持12大指定銀行信用卡單筆刷滿10000元即贈500元抵用券，好康加碼多更多，就是要讓民眾趁機搶購，不管是服飾、配件、家用或是小家電等，通通享優惠，活動只到二月二十八日止。

致力公益活動的遠東百貨，特別與高雄市政府環境保護局合作，從三月七日起推出為期7天的「遠百愛的串連-讓愛更美麗空瓶回收」送好禮，凡於活動期間持HAPPY GO卡及館內化妝品品牌正貨空瓶(軟管除外)10個即可至九樓客服中心兌換台塑生醫洗寶環保洗潔精500ml乙瓶，每人每卡每日限兌換2瓶，有興趣的民眾趕快搜集化妝品空瓶，活動只到三月十三日止。

(中時)