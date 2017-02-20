挑戰自己 義大學子公部門見習

義大職治系簡君儒利用課餘時間到科工館見習。(林雅惠翻攝)

「我想給自己一個機會去挑戰自己！」就讀義守大學職能治療學系三年級的簡君儒參加教育部青年發展署辦理「大專生公部門見習計畫」，前往國立科學工藝博物館見習，期待藉此機會改進自己的不足，累積職場經驗。

就讀義大職治系的簡君儒參加教育部青年發展署「大專生公部門見習計畫」，利用課餘時間前往科工館參加見習，她跳脫自己熟悉的領域，選擇站在最前線的導覽見習，拋下膽怯，在人前大方表現。

申請見習計畫前，她重新檢視自己，期許自己在見習過程中，能夠訓練自己的臨場反應、口語表達更清晰，且能妥善規畫與運用時間。「我擔心自己無法給予他人收穫，或是自己得不到台下的回饋。」她表示，面對人群時會格外的緊張、沒自信，於是不斷地反問自己是否準備好了。

簡君儒說，對於初次導覽時的惶恐還記憶猶新，害怕被問倒的她，不斷自我修改、精進導覽技巧，她希望觀眾能在她的導覽解說下有所收穫。

(中時)