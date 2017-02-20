一蘭拉麵要來了 臉書專頁亮相
日本「一蘭拉麵」台灣首店可望今年開幕，香港商一蘭有限公司台灣分公司在人力銀行網站上招募員工，且一蘭拉麵的台灣臉書粉絲專頁也在近日出爐。
日本拉麵品牌「一蘭拉麵」因為濃郁的豚骨湯頭及客製化的服務，一直以來都受到台灣消費者的喜愛，不少台灣民眾期盼著一蘭能夠到台灣來開設台灣首間分店。
中央社報導，香港商一蘭有限公司台灣分公司在104人力銀行上招募員工，不僅有詳細的工作內容介紹，甚至還透露員工研修的預定日期為2月中旬至3月中旬，待員工受訓及店面裝潢完成，距離一蘭拉麵的開幕日期應該是不遠了。
此外，一蘭拉麵台灣粉絲專頁近日也出爐，臉書粉絲專頁「天然豚骨拉麵專門店一蘭〈台灣〉」在專頁上也標明一蘭拉麵首店地址，台灣粉絲即將就可以享受到原汁原味的一蘭拉麵。
(中時電子報)
關鍵字：一蘭拉麵
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