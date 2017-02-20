教育紮根計畫 義大赴東沙宣導

義大校長蕭介夫(左六)與學校幹部一行人到東沙島進行教育宣導。(林雅惠翻攝)

台灣即將迎來三月份的招生季，義守大學前往離島，為3、4月份開放報名的進修部碩、學士班進行教育宣導活動，不僅讓更多人認識義大，也期望能夠有效改善城鄉教育資源的差距。

義大校長蕭介夫偕同進修部主任吳有龍與資訊管理學系主任曾淑美前往位在南海上東沙群島的主島─東沙島，為3、4月份開放報名的資訊管理學系進修學士班及碩士在職專班進行為期3天的大學教育宣導活動。

義大校長蕭介夫曾說：「教育是最好的投資。」他注意到離島上的教育資源較為匱乏，此次專程前往東沙島，介紹義大各項教研成果活動，就是希望能將義大的教育資源分享至離島。

義守大學表示，要將教育資源分享至東沙島上，首要解決上課方式的問題，除了在島上建置教學點教室外，義大教師將配合往返東沙島的交通時間，前往授課；期望駐守的官、士兵及海巡弟兄皆能利用工作之餘，使用教育資源，永續學習。

(中時)