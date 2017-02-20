運彩一周推薦 快艇連戰勇士、馬刺

快艇本周將在背靠背的連兩天賽事中分別碰到全聯盟戰績最好的前兩支球隊勇士和馬刺，前場大將葛瑞芬(右)表現成為快艇能否拿下勝利的關鍵。(美聯社資料照)

台灣運彩推出一周精彩賽事推薦，其中包含了4場NBA比賽，尤其是快艇將連續兩天挑戰全聯盟戰績最好的勇士與馬刺，精彩可期。

台灣運彩一周精彩賽事推薦。(台灣運彩提供)

本周進入228連續假期，台灣運彩推出的NBA賽事有洛杉磯快艇將在24日和25日挑戰西區龍頭金州勇士與排名第二的聖安東尼馬刺。湊巧的是快艇在本季與金州勇士的對戰是三連敗、卻連兩勝取得對馬刺的勝利。本週背靠背賽事，快艇是否能破除對勇士不勝的魔咒、持續延長對馬刺的優勢，值得期待。

此外，26日芝加哥公牛同樣挑戰東區霸主克里夫蘭騎士，本季連勝騎士兩場，頗有騎士殺手的味道，能否持續取勝？端看吉米巴特勒在攻守兩端是否持續發威？

足球方面，日本大阪飛腳22日踢館澳洲阿德雷德聯。本次作客澳洲的大阪飛腳，想要終止在亞洲賽場上的八連不勝，面今年想要踢出新氣象的阿德雷德聯，兩隊都想全力求勝。兩隊在亞冠曾交手四次，各取得兩勝，大阪飛腳想贏得勝利，恐怕不那樣簡單。

西甲巴塞隆納26日將作客馬德里競技。巴塞隆納目前在聯賽排名第二，落後皇家馬德里1分，巴塞隆納已賽23場積分還落後才戰21場的皇家馬德里，最近6個客場3勝3平、勝率僅5成，此次作客馬德里競技，面對近8場聯賽6勝2平、主場4連勝的馬德里競技，更有不能輸的壓力。

(中時電子報)