運彩一周推薦 快艇連戰勇士、馬刺
台灣運彩推出一周精彩賽事推薦，其中包含了4場NBA比賽，尤其是快艇將連續兩天挑戰全聯盟戰績最好的勇士與馬刺，精彩可期。
本周進入228連續假期，台灣運彩推出的NBA賽事有洛杉磯快艇將在24日和25日挑戰西區龍頭金州勇士與排名第二的聖安東尼馬刺。湊巧的是快艇在本季與金州勇士的對戰是三連敗、卻連兩勝取得對馬刺的勝利。本週背靠背賽事，快艇是否能破除對勇士不勝的魔咒、持續延長對馬刺的優勢，值得期待。
此外，26日芝加哥公牛同樣挑戰東區霸主克里夫蘭騎士，本季連勝騎士兩場，頗有騎士殺手的味道，能否持續取勝？端看吉米巴特勒在攻守兩端是否持續發威？
足球方面，日本大阪飛腳22日踢館澳洲阿德雷德聯。本次作客澳洲的大阪飛腳，想要終止在亞洲賽場上的八連不勝，面今年想要踢出新氣象的阿德雷德聯，兩隊都想全力求勝。兩隊在亞冠曾交手四次，各取得兩勝，大阪飛腳想贏得勝利，恐怕不那樣簡單。
西甲巴塞隆納26日將作客馬德里競技。巴塞隆納目前在聯賽排名第二，落後皇家馬德里1分，巴塞隆納已賽23場積分還落後才戰21場的皇家馬德里，最近6個客場3勝3平、勝率僅5成，此次作客馬德里競技，面對近8場聯賽6勝2平、主場4連勝的馬德里競技，更有不能輸的壓力。
(中時電子報)
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