屏東鳳梨 進入外銷旺季

屏東鳳梨產季開始，高樹鄉農民郭智偉契作鳳梨面積120多公頃，是全台最早也是外銷量最高的農民。（潘建志攝）

屏東鳳梨產季開始，目前已開始進入量產期；今年受暖冬氣候影響，預計鳳梨產量會增加，品質也會更好。高樹鄉農民郭智偉契作鳳梨面積120多公頃，去年外銷國外1300噸，預計今年可達2000噸，是全台最早也是外銷量最高的農民。

農糧署南區分署長姚志旺說，屏東種植鳳梨近3000公頃，全台最高；因地理位置關係，屏東鳳梨也最早上市，約從一月中就開始，二月進入大量。去年颱風後氣候都還蠻溫和的，冬天也不冷，對棗子及蓮霧非常不利，但對鳳梨來說卻有助生長。

也因為暖冬關係，今年預計鳳梨產量將會增加。目前屏東鳳梨約有8成還是在內銷市場，外銷以往多以日本為主，近5年來大陸市場崛起，成為銷售主力，屏東鳳梨非常受到大陸消費者歡迎。

高樹農民郭智偉是青年返鄉務農最佳代表，原本從事農機代工，後來轉租地種植鳳梨，因善於管理，鳳梨品質佳訂單絡繹不絕。他後來決定擴大面積，和農民契作統一管理，穩定品質及產量，符合市場需求。

他說，屏東鳳梨2月中到5月底是外銷旺季，不過他除了外銷外，也和國內市場通路商、大型量販店合作，另外也開拓加工副產品、宅配等市場，希望擴大市場也同時分散風險。

(中時)