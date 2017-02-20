梅精開發牙膏　草本複方受歡迎

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梅子夢工廠推出梅精草本牙膏及面膜，都受消費者肯定。（沈揮勝攝）

南投縣信義鄉農會以創意點子開發行銷著稱，最近又有新創舉！開發團隊與知名廠商合作，以草本複方搭配梅精推出「梅精草本牙膏」，消費者好奇購買試用反應不錯；畢業於南京中醫大學的梅子夢工廠員工黃容說，梅精有殺菌收澀作用、有利於潔淨保健牙齦。

梅子夢工廠廠長張勝正表示，先前曾利用梅精開發「微笑的梅子梅精面膜」受消費者肯定；半年前發現梅精養生食品深受歡迎，於是與知名的牙膏廠商杜姓業者合作，選用茴香、冬青、桂葉等草本精油，添加梅精研發牙膏，還加入薄荷產生淡淡清香。

黃容表示，草本複方牙膏外國遊客接受度相當高，國旅消費者也有不少人嘗試，春節前推出後，目前銷售成長穩定；使用後口氣清新，感覺相當不錯。

(中時)