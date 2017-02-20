雲林3處雞場確定H5陽性，撲殺11萬餘雞隻

水林鄉與西螺鎮傳出禽流感，分3天撲殺11萬隻雞。（張朝欣攝）

雲林防疫所篩檢水林鄉1場、西螺鎮2場養雞場，顯示均為禽流感H5陽性，由於雞隻數量龐大，20日先撲殺水林鄉紅羽土雞約2萬9000隻，共出動國軍與防疫人員120餘人，21、22日將再撲殺西螺鎮8萬4000餘雞隻，3場總數達11萬多隻。

水林鄉、西螺鎮養雞業者本月中旬發現雞隻出現異常，立即通報雲林縣政府進行採樣送驗，19日晚間證實皆為H5高病原禽流感陽性，今天上午防疫人員會同90名國軍前往水林鄉展開撲殺。。

養雞場負責人表示，本月16日他發現雞隻活動力減弱，隔天即向防疫單位通報，這幾天每天看著百餘隻雞隻死亡，心想情況不妙，但還是心存一絲希望，沒想到最後還是難逃撲殺命運，這些雞隻再10幾天便可出貨，損失達900萬元。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國指出，染疫雞場除了水林鄉這1場，還有西螺鎮2場，3場雞隻總數達11萬3000餘隻，由於數量太多，西螺2場將於明、後天撲殺，仍需請國軍派員支援。

(中時)