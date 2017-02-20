戶所滿滿家鄉味 新住民回娘家團圓
高雄市新住民人數眾多，為了讓新住民朋友融入台灣社會，美濃、旗山區、內門區、茂林區及那瑪夏區戶政事務所以家人身分做新住民第2個娘家，與新住民姊妹們團聚吃飯，並以娘家叮嚀女兒的方式，告訴新住民朋友戶政服務與歸化相關事項，共同歡慶台灣習俗回娘家。
過年，是家家戶戶團圓的日子，在東南亞國家也是；對於飄洋過海嫁至臺灣的新住民，過年大都是在夫家過節，無法回母國與家人團聚。南洋台灣姊妹會體貼新住民舉辦回娘家慶團圓活動，並邀請美濃、旗山區、內門區、茂林區及那瑪夏區戶政事務所以娘家身分參加午餐響宴，吃著新住民準備的家鄉菜，一同閒話家常，一同聊著如何取得中華民國國籍、在台多少年才能申請等。
各戶政所除了以家人的身分陪伴新住民朋友吃飯外，特別準備了國籍歸化、歸化測試、新住民生活輔導適應諮詢等資訊，以娘家叮嚀女兒的方式告訴新住民朋友歸化國籍應注意的小細節及戶政所各項便民服務。
美濃戶所主任李秋利表示，透過回娘家慶團圓活動，連繫新住民及家屬，讓另一半及第二代子女瞭解新住民的心情及認識更多元文化習俗，也品嚐不同國家過年的食物，體驗深具台味的節慶。
來自越南的阮小姐表示，來台4年多，每到年節時期特別想念家鄉，收到邀請卡時小孩比她還開心，說與其他姊妹一起享用越南的家鄉菜，除品嘗到朋友作的美食外，還認識了新朋友，很有過節氣氛。
(中時)
關鍵字：新住民
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