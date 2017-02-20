亞非發展組織會議 台分享智慧農業經驗
行政院農委會農業試驗所所長陳駿季今天受邀出席「亞非農村發展組織」在印度召開的「永續農業與農村發展技術升級」國際研討會，將分享台灣發展「智慧農業」的經驗。
此外，陳駿季告訴中央社，此行也將跟印度和其他國家的專家交換意見，了解對方需求，看看台灣是否能繼續在永續農業先進技術和農村發展上提供亞、非國家經驗與技術，特別是在新南向政策下的印度。
「亞非農村發展組織」（AARDO）與印度植物研究學會（SPR）今天起在新德里合辦「永續農業與農村發展技術升級」國際研討會，一共舉行3天。
這場農業盛會共有來自中華民國等各國專家、官員和部長與會，探討資訊通訊科技（ICT）在推動永續農業及農村發展的經驗，同時還有各國專家在研討會發表各種農業作物的研究論文與報告。
陳駿季指出，由於農委會正以「智慧農業4.0」計畫，在台灣以ICT對台灣各地小農農業生產進行智慧管理，希望透過「智慧生產」及「數位服務」的管理，整合小農的力量以利台灣農產外銷；因此他將在22日在這場國際會議上把台灣初步的經驗分享給與會各國。
他說，亞洲、非洲國家，包括印度，不管是對農產產量的掌握，和糧食的分配與運輸，若能透過ICT技術強化管理層面，將有利國家的農糧管理和幫助農民增加收入。
此外，陳駿季也將透過與印度官員、專家學者的交流，實地了解印度農業需求，提供農委會擬定新南向政策在農業上與印度合作的思考方向。
應邀出席這場國際研討會的駐印度代表田中光建議，台印間的農業合作有很大空間，尤其在菇類栽種及竹子應用等方面，政府可透過整體規劃，以技術協助和產業合作雙軌進行，配合印度總理莫迪所率政府農民5年內收入翻倍的政策，貢獻台灣的力量協助改善印度農民生活。1060220
(中央社)
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