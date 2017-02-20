行使試院同意權 藍委：只為年改方案

國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲今天說，現在要準備審查新的考試委員的同意權，很像只是為了通過年金改革方案，感覺蠻悲哀的，憲政機關變成短期的工具，只為了年改方案。

總統蔡英文提名考試院保訓會主委李逸洋為考試院副院長、台北大學法律系教授陳慈陽為考試委員，立法院本周將行使人事同意權，立院全院委員會今天先舉行公聽會。

身為審查小組委員的林為洲在公聽會上表示，聽到很多民進黨的同仁表達的意見是，傾向要廢除考試院，所以這次提名新的考試院副院長與考試委員，看起來好像就是為了年金改革，憲政機關變成短期的工具。

林為洲說，只是為了年金改革方案，所以提名考試院副院長與委員，趕快執行年金改革方案出考試院的目的，而當方案提出後，考試院就變盲腸了，盲腸就是割掉；也許到時候立法院就要發動另一次修憲，廢除考試院與監察院，這對考試院來講情何以堪。

同是審查小組委員的民進黨立委李麗芬則說，因為目前在進行年金改革，這次考試委員的審查，很容易把重點放在這件事上；但考試委員的職掌不只是在做年金審查而已，且考試院是一個合議制，不是只是單靠一個委員就能決定一切的。

李麗芬說，整個年金改革包括行政院的版本或是各委員的版本，之後都會送到立法院審查，立法院作為最重要的民意機關，一定會非常嚴謹的來審查。

審查小組委員、時代力量立委高潞‧以用表示，有關於考試院定位與存廢問題，其實過去一直有在討論，時代力量的立場是非常清楚的，就是要回歸三權分立。1060220

(中央社)