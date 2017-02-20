檢討早出晚歸一日遊 業者朝雙駕駛努力

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蝶戀花旅行社遊覽車翻覆意外發生後，交通部今天宣布，最快228連假前，早出晚歸旅遊產品得替換司機；業者表示，未來將朝向配有雙司機目標努力。

蝶戀花旅行社遊覽車13日在國5發生翻覆意外，造成33人死亡，11人受傷慘劇。交通部今天召開記者會，宣布早出晚歸旅遊產品必須更換司機，確保旅遊安全，新規定預計228連假前將上路。

對此，雄獅旅遊舉例，目前武陵行程都是採取在宜蘭更換駕駛的方式，未來將朝向配有雙駕駛方向努力，目前正在盤點司機人數、評估行程等。

據了解，觀光局明天也將就旅行社辦理國內旅遊團1日遊妥適性及因應措施開會，低價團、台北出發至阿里山、太平山、司馬庫斯的1日遊行程都是待檢討的高風險行程。1060220

(中央社)