檢討早出晚歸一日遊 業者朝雙駕駛努力
蝶戀花旅行社遊覽車翻覆意外發生後，交通部今天宣布，最快228連假前，早出晚歸旅遊產品得替換司機；業者表示，未來將朝向配有雙司機目標努力。
蝶戀花旅行社遊覽車13日在國5發生翻覆意外，造成33人死亡，11人受傷慘劇。交通部今天召開記者會，宣布早出晚歸旅遊產品必須更換司機，確保旅遊安全，新規定預計228連假前將上路。
對此，雄獅旅遊舉例，目前武陵行程都是採取在宜蘭更換駕駛的方式，未來將朝向配有雙駕駛方向努力，目前正在盤點司機人數、評估行程等。
據了解，觀光局明天也將就旅行社辦理國內旅遊團1日遊妥適性及因應措施開會，低價團、台北出發至阿里山、太平山、司馬庫斯的1日遊行程都是待檢討的高風險行程。1060220
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。