南加大與台簽協議 陳副總統：共創雙贏
副總統陳建仁今天表示，美國南加州大學與台灣簽署「博士後研究獎學金計畫」合作協議，提供國人至世界頂尖大學進行研究機會，台灣人充實南加大的知識結構，為彼此共創雙贏。
陳副總統今天下午接見美國南加州大學校長尼奇亞斯（C. L. Max Nikias）一行，他致詞時表示，南加大致力培育人才、發展學術研究，近來更規劃興建醫院及生技園區，強化醫藥領域相關研發，令人感佩。
陳副總統指出，台灣有許多南加大校友，與台灣學術交流向來密切，除與國內多所頂尖大學簽署姊妹校協議，也與政府互動頻密。
陳副總統舉例，南加大與教育部合作的「台灣-南加州大學（博士生）獎學金計畫」已邁入第二期5年合作里程，校長尼奇亞斯更親自率團來台，與台灣簽署「博士後研究獎學金計畫」合作協議，除可提供台灣研究者至世界頂尖大學進行博士後研究的機會 ，台灣學子的傑出表現也可進一步充實南加大的知識結構，為彼此共創雙贏。
陳副總統表示，台灣向來重視自由、民主及人權等普世價值，而南加大除致力推動學術研究，也相當重視品格教育，因此希望未來南加大也能持續深化與台灣的合作，共同培育年輕學者及世界公民，為全球帶來正面力量。1060220
(中央社)
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