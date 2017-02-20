大陸剩女多的城市房價高？網友罵歧視

中國大陸一名經濟學者表示，觀察一個城市房價會不會漲，可以看城市中「剩女」的數量和離婚率，房價和這兩者都成正比。許多網友不以為然，認為是歧視性言論，且邏輯有誤。

根據參考消息網，南韓中央日報引述大陸經濟學者金岩石在房地產論壇上的說法表示，高學歷單身女性及離異單身女性越多的地方，房價就會上漲。

百度百科的公開資料顯示，金岩石是前國金證券經濟學家，曾任上海交大海外學院金融所所長。

金岩石的理由是，這些未婚女性的年薪越來越高，她們對買房比對結婚更感興趣，「她們透過選擇具有資產價值的房子，來消除因為結婚較晚造成的心理上的不安。」

報導引用婚姻介紹公司世紀佳緣的資料顯示，2016年大陸27歲以上的未婚女性人數以福建省廈門市最多，隨後是深圳、杭州、北京、廣州、上海、青島。

而根據大陸國家統計局公布的住宅銷售統計資料，2015年到2016年10月大陸房價大幅上漲的地區有深圳、北京、廈門、上海等地，報導認為，某種程度上與大齡未婚女性居多的地區分布一致。

這則新聞引發大陸網友熱議，許多網友留言表示不滿：「啥都賴女的，房價高賴女的，不生孩子賴女的，專家是一群直男癌吧」、「不結婚的女性又要給你們背鍋了」。

也有網友認為，金岩石分析的因果關係有誤，應該是經濟發達的地區房價高且女性相對晚婚，「晚婚或者不婚者增加是現象，而不是問題」。1060220

(中央社)