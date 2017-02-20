機緣踏入廣播 張小燕當練說話機會

在眾人印象當中，只要一開口話匣子就停不了的綜藝主持人張小燕，過去在訪時曾提到，當年在綜藝節目演短劇多，自認訪問做得不夠好，踏入飛碟電台才發現這是「練說話」的機會。

綜藝教母張小燕，最早是童星出身，她演過戲、當過節目主持人，伴隨台灣許多不同世代人成長，但更多人是聽她主持的廣播節目長大，她溫暖、柔和的嗓音，對聽眾來說，像是在聽一個熟悉的朋友談論著近日生活，既放鬆又療癒。

今天傳出張小燕辭去飛碟董事長職務，回顧飛碟成立，1996年起源於新黨所申請成立的「新希望電台」，創辦人為媒體人趙少康；後來新希望電台因引進飛碟唱片的投資人而改名為「飛碟電台」，並以「空中的夢想家」自許，這也成為飛碟的台呼。

張小燕表示，當初飛碟電台是由趙少康和她亡夫彭國華一起合作經營，後來趙少康要接中廣，她臨危受命接手飛碟董事長至今年農曆過年前，擔任這個職務約十年。

今年68歲的她說，「我年紀也不小了，應該要讓年經人發揮，現在媒體也在轉換，這是我一個階段的轉變，要交棒了。」

去年飛碟電台也大舉慶祝創立20週年慶，當時張小燕曾回憶，當年她在綜藝節目都是演短劇、遊戲說說玩玩，在訪問上就覺得做得不夠好，沒辦法跟別人很深入的談話。

張小燕認為，要做個主持人，需要練習在固定時間內，說話速度與起承轉合，後來有機緣接到電台邀請，她認為這是「練說話」的好機會，就一頭栽入了廣播世界。

飛碟電台對張小燕來說，不只是接續彭國華的志業外，也創造許多DJ獨特風格。她對DJ主持風格毫不受限，培養出許多「怪人」，像是陶晶瑩、黃子佼做節目都是自控，Johnny則是窗簾要拉、燈要黑；神秘的光禹，因見一面都難，讓張小燕即使同電梯也沒認出他。

網路媒體時代，即使聽廣播的人數下降，但廣播仍具有重要性地位，像是九二一大地震時，張小燕回憶，當天整棟樓大停電，膽顫心驚，只想著怎麼趕快恢復節目，在25樓的高空下，大家也都趕回工作崗位工作，透過電台的呼籲，2小時就有50台卡車的物資送來。

面對廣播產業萎縮，張小燕接受媒體訪問時也分析說，有線電視的情況也相似，只是廣播在網路等新興媒體瓜分市場下，經營得比較辛苦，但飛碟的收聽率還不錯，手機也可以聽廣播，或許這是另一個經營方向。

對於廣播，張小燕似乎也別有一分情感，她說，「雖然在電視上可以看到你，看到你的說話及表情，但是電台是一種陪伴，看不到卻很近。」1060220

(中央社)